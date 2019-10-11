Они избивали потерпевшего и вымогали у него деньги
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении четырёх местных жителей. Они признаны виновными в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, а также в вымогательстве, совершённом с применением насилия.
По совокупности преступлений их приговорили к лишению свободы на срок от 6 до 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В суде установлено, что мужчины похитили человека в ноябре 2017 года в Улан-Удэ.
- Угрожая жизни и здоровью потерпевшего, применяя к нему насилие, похитители вымогали 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Осуждённые не были согласны с приговором и квалификацией дела пытались обжаловать приговор. Верховный суд Бурятии апелляционные жалобы осуждённых оставил без удовлетворения, а приговор без изменения, уточнили в прокуратуре.
В Улан-Удэ осудили банду похитителей человека
Происшествия, Фото:
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