Депутаты Улан-Удэ выявили проблемы с бордюрами

Сегодня, 9 июля, инициативная группа депутатов Улан-Удэнского горсовета посетила два объекта, на которых идут или уже заканчиваются ремонтные работы автомобильных дорог и прилегающих территорий.







Главная просьба, которая поступала от жителей – это восстановление пешеходного перехода с искусственной преградой. Подрядная организация просьбу горожан выполнила. Депутаты также осмотрели переход, отметив, что он сделан по всем стандартам.





Вторым местом визита инициативной группы стала улица Гагарина. Депутаты проверили ход ремонта от проспекта 50-летия Октября, до улицы Добролюбова. Замечания такие же – покосившиеся бордюры и неровные зазоры. Плюсом к этому, сколы и отсутствие бетонных подушек под бордюрами.







- Под некоторыми бордюрами отсутствует бетонная подушка, то есть бордюр стоит на камнях. Если бордюры не ровные, то влага, которая поступает, атмосферные осадки, они идут не на дорожное полотно, а за бордюрный камень. Идёт разрушение самого бордюрного камня, его основания, - рассказал депутат горсовета Саян Бальжиров.







- При разговоре они начинают понимать и говорить, что нужно всё-таки делать по технологии. Потому что они вынуждены будут за свой счёт всё переделывать. Это служит уроком. Только получив материальные затраты, они начинают понимать. А до этого они привыкли работать десятилетиями не по технологии, - подытожил Чимит Бальжинимаев.







Первым участком для проверки стала улица Дарханская. Ремонтом здесь занимается подрядная организация ООО «Нардеван Строй». Сумма контракта составила около 15 миллионов рублей.Новый уложенный асфальт у депутатов вопросов не вызвал. Однако претензии были направлены на блочные бордюры. На протяжении всей улицы они либо находились не на одном уровне, либо имели заметный крен. Также по обочине из земли торчат металлические прутья.- По бордюрному камню у нас, как всегда. Уже который раз выезжаем на другие дороги, у всех подрядчиков одна и та же проблема, то есть бордюрный камень не по технологии где-то установлен. Здесь тоже большие зазоры. Их ещё не устранили, но они (подрядчик – прим. ред.) говорят, что ещё пока не принята дорога, поэтому есть время для устранения этих замечаний. Поэтому горсовет и выезжает в течение этой работы, чтобы эти замечания наши тоже учли, - рассказала депутат Улан-Удэнского горсовета Елена Вахрушкинова.Кроме бордюров, депутатов возмутил установленный практически по середине тротуара знак автобусной остановки. Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев попросил разобраться в этом вопросе и перенести знак в другое место.- Давайте решать, вот так не должно быть. Оно не должно так быть, тут люди ходят, - сказал он.Подрядчиком на улице Гагарина выступает компания «Фортуна». На ремонт было выделено более 97 миллионов рублей. Некоторую сумму удалось сэкономить. Эти деньги пойдут на ремонт заездов во дворы.- За счёт работы депутата с подрядчиком, подрядчик сказал, что за счёт экономии они нам этот заезд сделают бесплатно, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница Светлана Санданова.Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев в конце выездной проверки отметил, что визиты инициативной группы способствуют качественному выполнению работы подрядчиков. Он привёл в пример недавнее посещение улиц Воронежской и Медицинской. Там подрядчику пришлось переделывать сотни метров дороги.