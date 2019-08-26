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Правительство просят полностью запретить пластик возле Байкала

Правительство просят полностью запретить пластик возле Байкала
Власть,  Фото:pixabay.com
В местах рекреации наиболее часто встречаемый отход – пластик

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендовал правительству страны установить полный запрет на продажу и использование одноразовой пластиковой посуды и тары на территории Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Об этом сообщается в докладе СПЧ.

По данным Байкальской природоохранной прокуратуры, на Байкальской природной территории в Иркутской области расположено 11 объектов размещения отходов, включённых в государственный реестр объектов размещения отходов, из них 4 объекта для размещения твёрдых коммунальных отходов (ТКО), 5 для смешанных отходов, 2 полигона промышленных отходов.

- По данным исследования ФГБУН «Лимнологический институт» Сибирского отделения РАН, по оценке накопления отходов потребления в прибрежной зоне озера Байкал и дельте реки Селенги, на территории большинства участков обнаружено наличие ТКО. Минимальные скопления мусора характерны для особо охраняемых природных территорий, а максимальные – для мест с наибольшей рекреационной нагрузкой (побережье в пределах населённых пунктов – посёлок Листвянка, Большие Коты, Мурзино и др.). Наиболее часто встречаемые отходы потребления по морфологии - это пластик, а в ассортименте всех отходов – упаковка из пластика, - говорится в докладе СПЧ.

В этой связи Совет просит принять срочные меры по ограничению использования и продажи одноразовых пластиковых изделий и тары, к которым и относится пластиковая упаковка.

Как сообщал «Байкал-Daily», СПЧ также рекомендовал правительству страны рассмотреть вопрос о создании Байкальской туристической полиции. Её предлагают сделать по аналогии с туристической полицией Москвы. В задачи новой структуры входил бы контроль за соблюдением туристического и природоохранного законодательства.

Байкал экология
 
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