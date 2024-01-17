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Министр культуры Бурятии рассказала, для чего в Улан-Удэ воссоздали полк ВТА

Министр культуры Бурятии рассказала, для чего в Улан-Удэ воссоздали полк ВТА
Общество,  Фото:скриншот с видео Соелмы Дагаевой

Транспортная авиация доставляет помощь бойцам СВО

Соелма Дагаева, возглавляющая министерство культуры Бурятии, опубликовала видеоролик, в котором есть кадры с торжественной церемонии, посвящённой формированию на аэродроме Восточный в Улан-Удэ 600-го полка военно-транспортной авиации (ВТА). Часть ролика посвящена отправке транспортными самолётами гуманитарной помощи на СВО.

«Вот для чего это нужно было сделать! Воссоздать авиационный полк - это обрести крылья! И скорость, - отметила Дагаева. - Наши ребята теперь быстрее получают помощь, в том числе гуманитарную».

На кадрах - отправка машин в зону проведения спецоперации на Украине в декабре и в январе.

«Вот уже в который раз отправляются воздухом автомобили от волонтёров. Есть люди, которые жертвуют своими четырёхколесными железными конями. Наш дядя, например, такой. Его зовут Булгатов Николай, он уже пенсионер. Но он механик, поэтому его авто в отличном состоянии. Оно ушло на СВО наряду с другими 270 в прошлом году. С Богом!» - поделилась министр культуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», 600-й полк военно-транспортной авиации, расформированный в 1998 году, возрождён в Улан-Удэ осенью 2023 года. 1 декабря прошли торжественные мероприятия, посвящённые формированию полка. В том числе и концерт, организованный минкультуры Бурятии.

Естественно, самолёты, базирующиеся на улан-удэнском аэродроме Восточный, заняты не только на доставке гуманитарной помощи на СВО.

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Транспортная авиация доставляет помощь бойцам СВО

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