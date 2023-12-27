90-й день рождения отметила жительница Баунтовского района
В Баунтовском эвенкийском районе Бурятии 90-летний юбилей отпраздновала жительница посёлка Маловский Антонина Николаевна Гендель. Именинницу пришли поздравить представители администрации района, совета ветеранов и отдела социальной защиты.
Антонина Николаевна родилась 22 декабря 1933 года в Горьковской области. Ветеран входит в категорию «Дети войны». Трудовую деятельность начала после окончания 5-го класса школы. С 1962 года жила и работала в посёлке Кедровка Баунтовского района.
Вместе с мужем Виктором Моисеевичем воспитали четырёх сыновей и дочь. Сейчас Антонина Николаевна окружена любовью и заботой детей, восьми внуков и двух правнучек. С 1988 года проживает в посёлке Маловский. Об этом сообщает администрация Баунтовского района.
На севере Бурятии долгожитель отпраздновала свой юбилей
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