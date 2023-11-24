Молодые учёные Бурятии стали стипендиатами Фонда стратегического и инновационного развития

Они получат по 50 тысяч рублей

Молодые учёные ВСГУТУ стали стипендиатами Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области, сообщает пресс-служба вуза. Семь человек получат по 50 тысяч рублей до конца 2023 года.

В этом году 60 стипендиатов из Иркутской области и Республики Бурятия получили одобрение конкурсной комиссии фонда. Баллы претенденты получали за участие в научно-исследовательских и внедренческих работах в интересах индустриальных партнеров, участие в грантовых и акселерационных программах.

Конкуренция было сильная. На конкурс поступили заявки от молодых исследователей из 14 научно-образовательных организаций и одного индустриального партнера Иркутской области и Бурятии. Претендовали на субсидии представители организаций-участников научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал» в возрасте до 39 лет.

В итоге из 81 заявки эксперты конкурса отобрали 60. Главное условие – наличие научных изысканий, разработок технологий по приоритетным направлениям НОЦ: комплексной переработке древесины, промышленных отходов, агробиофармтехнологиям. Конкурсная комиссия оценила вклад соискателей в реализацию технологических проектов научно-образовательного центра.

- Инициатива Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал» способствует развитию научного потенциала и инноваций в Республике Бурятия, - считает ректор ВСГУТУ Игорь Сизов. - Уверен, что при такой поддержке всё больше молодых людей заинтересуются наукой, в особенности в приоритетных для страны направлениях.