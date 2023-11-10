В Улан-Удэ напишут «Географический диктант»

Одной из его площадок станет музей природы



19 ноября Бурятия присоединится к международной просветительской акции «Географический диктант» (6+). Одной из площадок в Улан-Удэ станет музей природы Бурятии.



Площадка начнёт работать в музее с 11:00. Старт диктанту дадут в 12:00. А в 13:10 состоится встреча с Денисом Сандановым, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником института общей и экспериментальной биологии СО РАН, председателем Бурятского отделения Русского ботанического общества. На встрече он расскажет о роли Русского географического общества в развитии фенологических исследований на территории Бурятии.



Как сообщает пресс-служба нацмузея РБ, в «Географическом диктанте» 40 вопросов, разделённых на две части. В первой части базового уровня их десять – общеизвестные факты из географии. Остальные 30 вопросов более сложного уровня – потребуются логика, эрудиция, образное мышление.



Возрастное ограничение: 6+.

