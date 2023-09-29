В Бурятии осудили контрактника, который утомился от военной службы и ушёл в самоволку

Ему дали пять с половиной лет в колонии общего режима







На минувшей неделе перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал служащий по контракту. Он не явился на службу и пропал на месяц.Произошло всё в мае 2022-го. Контрактник решил отдохнуть от своих обязанностей и не явился в воинскую часть без уважительных причин. Вместе этого он проводил время в других городах.После месячной отлучки, 16 июня, мужчина одумался и пришёл в военный комиссариат. В итоге против него возбудили уголовное дело. Военнослужащему дали пять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.