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В Бурятии осудили контрактника, который утомился от военной службы и ушёл в самоволку

В Бурятии осудили контрактника, который утомился от военной службы и ушёл в самоволку
Общество,  Фото:pexels.com
Ему дали пять с половиной лет в колонии общего режима

На минувшей неделе перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал служащий по контракту. Он не явился на службу и пропал на месяц.

Произошло всё в мае 2022-го. Контрактник решил отдохнуть от своих обязанностей и не явился в воинскую часть без уважительных причин. Вместе этого он проводил время в других городах.

После месячной отлучки, 16 июня, мужчина одумался и пришёл в военный комиссариат. В итоге против него возбудили уголовное дело. Военнослужащему дали пять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

военнослужащие суд

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