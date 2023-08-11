Иркутская область примет международный «Хоровод ремёсел»

Даты проведения фестиваля уточняются



С 12 по 13 августа в Иркутской области запланировано проведение VIII Байкальского международного фестиваля «Хоровод ремёсел на земле Иркутской», в котором примут участие лучшие мастера-профессионалы и юные подмастерья региона и других субъектов России.



- В первый раз мероприятие состоялось в 2015 году. Фестиваль был заявлен как областной и прошёл с шумным успехом. Участвовали 105 мастеров Иркутской области. В международном статусе событие проводится с 2016 года. В фестивале принимают участие более 150 мастеров и детей-подмастерьев, мастера приезжают из Забайкалья, Омской области, Узбекистана, Монголии, - сообщает портал «Культура 38».



В программе заявлены мастер-классы, выставки декоративно-прикладного искусства, выступления национальных коллективов, конкурсы песни, танцев, демонстрация национальных костюмов, национальные игры и забавы. Местом проведения станет Иркутский архитектурно-этнографический музей «Тальцы».



Возрастное ограничение: 6+.

