В Улан-Удэ открылась фотовыставка об артистах балета

В Бурятии стартовал танцевальный фестиваль



В рамках «Байкальского танцевального фестиваля-2023» (6+) в Улан-Удэ открылась фотовыставка (6+). Увидеть артистов балета глазами фотохудожников можно в ТРЦ «Форум» до 10 августа включительно.



На фотовыставке представлено 30 фотографий. В кадре солисты Бурятского театра оперы и балета: Баир Жамбалов, Юля Банзаракцаева, Аюна Гомбожапова, Евгения Цыренова, Михаил Овчаров, Анастасия Цыбенова, а также приглашённые танцовщики Анна Халаева и Марат Дашенпилов.



- Наш фестиваль открыт! На первом этаже торгового центра «Форум» все желающие могут насладиться прекрасными и талантливыми работами, увидеть движения артистов балета в кадре, на фоне потрясающей природы,- отметил автор проекта и продюсер БГАТОИБ Павел Окунев.



Впервые себя в подобном проекте попробовала начинающий фотограф Юлия Вершинина. Свои работы вновь представил и фотограф Бурятского государственного академического театра оперы и балета Егор Бельских.



- Мы вытащили наших артистов из привычной среды. В этом году мы сделали подвес, на котором артисты находились примерно метров в 20 от земли. Они никогда не занимались воздушной акробатикой, но при этом умудрялись делать невероятно красивые вещи, которые получилось запечатлеть, - рассказывает Егор Бельских.



«Байкальский танцевальный фестиваль -2023» проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, сообщает пресс-служба БГАТОиБ.



Возрастное ограничение: 6+.