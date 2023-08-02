В Бурятии стартовал танцевальный фестиваль
В рамках «Байкальского танцевального фестиваля-2023» (6+) в Улан-Удэ открылась фотовыставка (6+). Увидеть артистов балета глазами фотохудожников можно в ТРЦ «Форум» до 10 августа включительно.
На фотовыставке представлено 30 фотографий. В кадре солисты Бурятского театра оперы и балета: Баир Жамбалов, Юля Банзаракцаева, Аюна Гомбожапова, Евгения Цыренова, Михаил Овчаров, Анастасия Цыбенова, а также приглашённые танцовщики Анна Халаева и Марат Дашенпилов.
- Наш фестиваль открыт! На первом этаже торгового центра «Форум» все желающие могут насладиться прекрасными и талантливыми работами, увидеть движения артистов балета в кадре, на фоне потрясающей природы,- отметил автор проекта и продюсер БГАТОИБ Павел Окунев.
Впервые себя в подобном проекте попробовала начинающий фотограф Юлия Вершинина. Свои работы вновь представил и фотограф Бурятского государственного академического театра оперы и балета Егор Бельских.
- Мы вытащили наших артистов из привычной среды. В этом году мы сделали подвес, на котором артисты находились примерно метров в 20 от земли. Они никогда не занимались воздушной акробатикой, но при этом умудрялись делать невероятно красивые вещи, которые получилось запечатлеть, - рассказывает Егор Бельских.
«Байкальский танцевальный фестиваль -2023» проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, сообщает пресс-служба БГАТОиБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ открылась фотовыставка об артистах балета
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Здесь для победителей конкурсов провели образовательную стажировку
Он достигнет 3000 кубометров в секунду
В Бурятии стартовал танцевальный фестиваль
Церемония проходила в Мьянме
Он завоевал две медали на первенстве России и международных соревнованиях по судомодельному спорту
Соревнования по лёгкой атлетике проходили в столице Чувашии
Финалы всероссийских соревнований состоятся 4 августа
Их будут весь день отлавливать на Шишковке
Горожане выбросили прямо возле крыльца мешки со своими отходами
Начинающие медики наотрез отказываются работать в мухоршибирских деревнях
А остальные чаще всего обращаются за помощью к родственникам
По традиции десантники почтили память боевых товарищей у памятника «Чёрный тюльпан». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
На городских улицах вовсю откачивают лужи
Впечатление от неё портят бюрократия и плохо выстроенные бизнес-процессы
Его посмертно наградили орденом Мужества