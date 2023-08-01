В Бурятии создадут «Дом мастеров»

Проект объединит ремесленников со всей республики
В Бурятии появится «Дом мастеров» – единое пространство, которое объединит ремесленников со всей республики. Они смогут продавать там сувениры и показывать мастер-классы для туристов.
Такое решение было принято в дни проведения фестиваля «Арт Бурятия». Напомним, он проходит с 28 июля по 3 августа. Основная цель – найти интересные работы мастеров из Бурятии, чтобы создать аутентичную линейку сувениров. Куратор фестиваля – известный ювелир-оружейник Жигжит Баясхаланов.
- Мы понимали, что присутствие Жигжита Баясхаланова сразу поднимет престиж этого мероприятия. Кроме того мастера к этому отнеслись серьёзно. Они реально готовились, делали произведение непосредственно к фестивалю: это всех всколыхнуло. Мы поняли, что невозможно остановиться на сувенирной линейке. И Жигжит Баирович пообещал создать новый проект – создать в Бурятии «Дом мастеров». Это будет не только точка притяжения для туристов. Это будет ещё и памятник творчеству наших мастеров, - рассказала директор туристского информационного центра «Байкал» Ирина Суздальцева.
Три дня с 28 по 30 июля конкурная комиссия отсмотрела более тысячи работ от 110 мастеров со всей Бурятии. Площадки работали в Тарбагатайском, Селенгинском районах и в Улан-Удэ. По итогу 67 мастеров были приглашены в творческий лагерь на Байкал, чтобы прослушать лекции от экспертов, поучаствовать в мастер-классах и на месте узнать, как улучшить свою сувенирную продукцию.
- Но мы собрали наших мастеров не для того, чтобы просто посмотреть их работы и сказать «спасибо». Мы сразу решили, что результатом этого отбора должен стать новый проект – проект создания мастерской и галереи сувениров. Сегодня очень важно создать центр, где мастера сами будут показывать мастер-классы гостям республики. И в то же время для гостей будет возможность приехать и увидеть всю Бурятию в одном ярком месте, - рассказал Жигжит Баясхаланов.
Жигжит Баясхаланов отметил, что опыт создания «Дома мастеров» нужно тиражировать в районы Бурятии – там, где проходят маршруты туристов. Мастер пообещал, что будет содействовать открытию пространства и делиться своим опытом выставочной деятельности.
Фестиваль «Арт Бурятия» проводится в рамках проекта «Дни туризма на Великом Шёлковом пути», сообщает туристский информационный центр «Байкал».
Возрастное ограничение: 16+.
В Бурятии создадут «Дом мастеров»
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