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Делегация Бурятии представила свою национальную культуру в Казани

Делегация Бурятии представила свою национальную культуру в Казани
Общество,  Фото:РЦНТ
Артисты показали обряды встречи воина и лучника, рассказали об истории бурятских родов и традиционных костюмов

Бурятская делегация приняла участие в творческой программе фестиваля национальных культур и конных традиций России «Созвездие первых» (0+) в Татарстане.

В состав делегации от Бурятии вошли музыканты Аюша и Виктория Ринчиновы, Эрдэм Дымбрылов, председатель Гуннского фонда Олег Булутов, председатель региональной общественной организации конного спорта Бурятии «Роксис» Юрий Филиппов.

- Артисты показали обряды встречи воина и лучника, рассказали об истории бурятских родов и традиционных костюмов. Конечно, они устроили для гостей фестиваля мастер-класс и исполнили со всеми участниками бурятский ёхор, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Артисты также отметили, что зрители тепло их встречали, проявили большой интерес к культуре Бурятии. Поддержать их пришли члены бурятской общины Казани.

Фестиваль «Созвездие первых» в Казани организует Ассоциация развития коневодства. В этом году фестиваль прошёл в поддержку участников специальной военной операции. Основная цель фестиваля - поддерживать и воспроизводить традиции России, усиливать единство народа.

В фестивале приняли участие делегации всех федеральных округов страны, а также Луганской Народной Республики. Все участники финала фестиваля получили денежные сертификаты финалиста.
фестиваль

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