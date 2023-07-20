В Улан-Удэ выступят артисты балета ведущих театров страны

В столице Бурятии состоится концерт «Байкальского танцевального фестиваля»



10 августа в Улан-Удэ состоится гала-концерт «Байкальского танцевального фестиваля -2023» (6+). Он пройдёт на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета.



Перед публикой выступят артисты ведущих театров страны. В программе концерта будут представлены постановки ведущих российских и зарубежных хореографов, номера классической и современной хореографии, некоторые из которых будут впервые представлены зрителям.



- Бурятская балетная школа славится талантливыми выпускниками. И нам очень хочется, чтобы наш зритель увидел их выступление, знал о том, какие прекрасные артисты выходят из стен Бурятского хореографического колледжа. Наши выпускники успешно работают по всей стране и за границей. Главная идея нашего фестиваля заключается в том, чтобы объединить наши таланты на одной площадке, на родной земле, - рассказал автор проекта «Байкальский танцевальный фестиваль», продюсер Бурятского государственного академического театра оперы и балета Павел Окунев.



Встречаться на сцене Бурятского театра оперы и балета стало доброй традицией для выпускников республиканского хореографического колледжа разных поколений. Фестиваль проходит уже шестой раз, и в этом году в гала-концерте примут участие лауреаты и дипломанты национальных и международных танцевальных конкурсов. Перед публикой выступят ведущие солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета, а также солисты Пермского театра оперы и балета имени П.И.Чайковского, Мариинского театра, Кремлёвского балета, музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, музыкального театра Республики Карелия. Среди артистов нужно отметить Субедея Дангыта, так как он стал в этом году обладателем золотой медали на престижном международном конкурсе исполнителей в Большом театре, сообщает пресс-служба БГАТОиБ.



Возрастное ограничение: 6+.



