В столице Бурятии состоится концерт «Байкальского танцевального фестиваля»
10 августа в Улан-Удэ состоится гала-концерт «Байкальского танцевального фестиваля -2023» (6+). Он пройдёт на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета.
Перед публикой выступят артисты ведущих театров страны. В программе концерта будут представлены постановки ведущих российских и зарубежных хореографов, номера классической и современной хореографии, некоторые из которых будут впервые представлены зрителям.
- Бурятская балетная школа славится талантливыми выпускниками. И нам очень хочется, чтобы наш зритель увидел их выступление, знал о том, какие прекрасные артисты выходят из стен Бурятского хореографического колледжа. Наши выпускники успешно работают по всей стране и за границей. Главная идея нашего фестиваля заключается в том, чтобы объединить наши таланты на одной площадке, на родной земле, - рассказал автор проекта «Байкальский танцевальный фестиваль», продюсер Бурятского государственного академического театра оперы и балета Павел Окунев.
Встречаться на сцене Бурятского театра оперы и балета стало доброй традицией для выпускников республиканского хореографического колледжа разных поколений. Фестиваль проходит уже шестой раз, и в этом году в гала-концерте примут участие лауреаты и дипломанты национальных и международных танцевальных конкурсов. Перед публикой выступят ведущие солисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета, а также солисты Пермского театра оперы и балета имени П.И.Чайковского, Мариинского театра, Кремлёвского балета, музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, музыкального театра Республики Карелия. Среди артистов нужно отметить Субедея Дангыта, так как он стал в этом году обладателем золотой медали на престижном международном конкурсе исполнителей в Большом театре, сообщает пресс-служба БГАТОиБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ выступят артисты балета ведущих театров страны
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