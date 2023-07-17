Студенты из Бурятии восстановили события битвы под Ржевом

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Ребята приняли участие в «Вахте памяти»



Студенты вуза Бурятии 14 июля поучаствовали в исторической реконструкции битвы под Ржевом во время форума «Вахта памяти. Ржев-Дальний Восток 2023». Ребята из Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова присоединились к третьей дальневосточной смене, которая прошла в военно-патриотическом лагере имени снайпера Охлопкова.



В ходе поисковой экспедиции студенты обнаружили останки пяти бойцов Красной армии, погибших в ходе «Ржевской битвы». Также был найден и передан на экспертизу медальон. Помимо этого, ребята отыскали много патронов и элементов личной одежды.



- Это отличный опыт и захватывающие эмоции. Мы смогли не только посмотреть реконструкцию со стороны, но и приняли в ней участие! На поле бывших боевых действий возобновили события, связанные с битвой под Ржевом, важнейшим эпизодом, сыгравшим важную роль в Великой Победе. Благодаря реконструкции сложилась очень точная картина происходящего на этом месте в годы Великой Отечественной войны, - поделилась участница патриотического клуба «Я горжусь» Дарья Токарева.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в текущем году двухнедельное мероприятие посвятили тематике специальной военной операции. Военнослужащие — участники СВО провели для более 60 студентов занятия по начальной военной подготовке и тактической медицине. Как поделились кураторы, участники познакомились с основами проектного мышления и составили личные практики по популяризации добровольчества и вовлечения молодёжи в изучение истории.

