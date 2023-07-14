Его переименуют в честь Эдуарда Дьяконова
Один из скверов в Мариуполе будет носить имя Героя России иркутянина Эдуарда Дьяконова. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в письме на имя губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
- В целях увековечения памяти военнослужащего, внёсшего значительный вклад в освобождение города Мариуполя в ходе проведения специальной военной операции, принято решение о переименовании сквера в городе Мариуполе в честь Дьяконова Эдуарда Станиславовича, - говорится в письме.
Напомним, с просьбой присвоить имя Эдуарда Дьяконова одной из улиц Мариуполя Игорь Кобзев обратился к Денису Пушилину в мае этого года.
Радист-разведчик Эдуард Дьяконов принимал участие в специальной военной операции с февраля 2022 года. Погиб 24 марта 2022 года в ходе боевого столкновения. Указом президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года иркутянину было присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
В феврале 2023 года на фасаде гимназии № 25 в Иркутске, в которой учился Эдуард Дьяконов, была открыта мемориальная доска, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Именем иркутского Героя России назовут сквер в Мариуполе
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