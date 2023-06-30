В селе в отдалённом районе Бурятии появилось урса



В селе Саяны в Окинском районе Бурятии построили традиционное жилище сойтов – урса. Его возвели силами местного ТОС.





Помощь в создании урса оказали местные жители. По словам главы сельского поселения «Саянское» Дамбы Тапхарова, работа на этом не заканчивается.



- В дальнейшем эобъект будет сделан под музей, чтобы дети и молодёжь знакомились с историей и культурой сойотского народа, – цитируют его в районной группе «Ока-инфо.24/7».