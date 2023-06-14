Пожилым людям предлагают варианты на выбор
Одинoкие пeнcиoнepы в Бурятии могут заключить дoгoвop пoжизнeннoгo coдepжaния. Это часть программы долговременного ухода за пожилыми людьми, которая работает сейчас в республике.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия стала одним из первых пилотных регионов в стране, в котором приступили к созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.
В рамках проекта в восьми районах Бурятии уже работают службы с профессиональными сиделками. Действуют пункты бесплатного проката технических средств реабилитации, развивается школа родственного ухода, пожилых граждан старше 65 лет подвозят в медицинские организации.
- В системе долговременного ухода предусмотрено также оказание соцуслуг и соцобслуживание по договорам пожизненного содержания с иждивением, - пояснили в минсозащиты Бурятии.
При заключении договора с пожилым человеком учитывается его индивидуальное желание и предлагаются наиболее удобные ему варианты на выбор. К примеру:
- можно поселиться в благоустроенной комнате комплексного центра «Доверие» и находиться на полном бесплатном социальном обслуживании;
- можно проживать в своей квартире, но передать её по договору в собственность Республики Бурятия. В этом случае выплачивается ежемесячная рента. При этом все социальные выплаты, пенсия сохраняются.
За подробной информацией можно обратиться в отделы социальной защиты по месту жительства.
В Бурятии одинoкие пeнcиoнepы могут заключить дoгoвop пoжизнeннoгo coдepжaния
Общество, Фото:
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