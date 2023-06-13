В день они совершают около 20 рейсов
С 10 июня на паромной переправе на остров Ольхон работают все три парома «Дорожник», «Семён Батагаев» и «Ольхонские Ворота». Об этом рассказал министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов.
- Учитывая большую востребованность, паромы работают без остановки и без технических перерывов. В день делают по 19-20 рейсов. На большие паромы грузится по 18 легковых машин, на «Дорожник» - 10 легковых. При наличии грузовых машин на большой паром загружается - 10-12 легковых автомобилей. Среднее время ожидания - 2 часа, - отметил министр.
Максим Лобанов также напомнил, что на паромной переправе на остров Ольхон установлены две камеры видеонаблюдения. Установку произвели, чтобы контролировать ситуацию с туристическим трафиком на остров Ольхон. Устройства размещены со стороны материка. Наблюдать за очередью на переправу можно онлайн. Это поможет жителям и гостям региона оценить количество машин и принять решение о времени выезда, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На Ольхоне начали работать три парома
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