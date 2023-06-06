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Роспотребнадзор по Бурятии советует в июне налегать на ягоды и кабачки

Роспотребнадзор по Бурятии советует в июне налегать на ягоды и кабачки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Диетологи рекомендуют заменить десерты ягодами

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, какие продукты лучше есть летом. В первую очередь специалисты советуют обязательно покупать сезонные продукты, так как они наиболее богаты полезными веществами.

- Употребляя свежую зелень, ягоды, фрукты, овощи, мы получаем максимальное количество витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов, которые защищают нас от развития различных заболеваний и вредного воздействия окружающей среды, - пояснили в управлении.

Кроме того, летом потребность в энергии уменьшается, снижается и аппетит, поэтому можно уменьшить калорийность рациона. В этом отлично помогут овощи и фрукты.

Из овощей имеет смысл обратить внимание на кабачки и баклажаны, различные виды капусты – белокочанную, брокколи, цветную, лук репчатый, молодой горошек и картофель, морковь, свёклу, огурцы, сладкий перец и помидоры, редис и редьку, сельдерей, спаржу и стручковую фасоль.

Конечно, лето – время ягод. Черешня, клубника украсят меню в июне. Кстати, диетологи рекомендуют заменить десерты ягодами.

Зелёные салаты – одно из обязательных блюд на летнем столе. В июне актуальна такая зелень: кочанный и листовой салат, кинза, базилик, петрушка, розмарин, мята, зелёный лук, молодые побеги чеснока, сельдерей, шпинат и щавель.

- Выбирайте качественные сезонные продукты и наслаждайтесь летом! – подытожили в Роспотребнадзоре. 
питание Роспотребнадзор

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