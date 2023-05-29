В селе в Бурятии люди блуждают между непронумерованными домами

Власти заверили, что там уже начали устанавливать таблички
Жители улуса Улзытэ, который находится в Кижингинском районе Бурятии, пожаловались на неразбериху с нумерацией домов. Среди них приходится постоянно плутать, в частности, сотрудникам почты.
- В селе отсутствует нумерация домов и названия улиц. Это затрудняет поиски адресатов, указанных на почтовых отправлениях. Поскольку в населённом пункте нет почтальона, начальник передвижного отделения сам доставляет почту. Просим рассмотреть наш вопрос в кратчайшие сроки, – обратились они к властям в районной группе «Кижинга-инфо.24/7».
Глава сельского поселения «Среднекодунский сомон» Жаргал Цымпилов пояснил, что местные жители собрали деньги и заказали необходимые таблички. Их уже изготовили и начали устанавливать в улусе.
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