В селе в Бурятии люди блуждают между непронумерованными домами



Жители улуса Улзытэ, который находится в Кижингинском районе Бурятии, пожаловались на неразбериху с нумерацией домов. Среди них приходится постоянно плутать, в частности, сотрудникам почты.







- В селе отсутствует нумерация домов и названия улиц. Это затрудняет поиски адресатов, указанных на почтовых отправлениях. Поскольку в населённом пункте нет почтальона, начальник передвижного отделения сам доставляет почту. Просим рассмотреть наш вопрос в кратчайшие сроки, – обратились они к властям в районной группе «Кижинга-инфо.24/7».



Глава сельского поселения «Среднекодунский сомон» Жаргал Цымпилов пояснил, что местные жители собрали деньги и заказали необходимые таблички. Их уже изготовили и начали устанавливать в улусе.

