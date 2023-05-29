Боксёры Бурятии стали победителями международного турнира

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены республики выиграли 4 «золота» в Хабаровске



27 мая в Хабаровске завершились 46-е соревнования памяти Героя Советского Союза Константина Короткова. Турнир собрал более 150 спортсменов из 16 стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Конго, Казахстан, Корея, Монголия, Палестина, Румыния, Россия, Сербия, Эсватини, Таджикистан, Тунис и Узбекистан. Мужчины соревновались в 13 весовых категориях, женщины – в 6.



Финальные бои турнира совпали с Днём города – в эти выходные краевой столице исполнилось 165 лет. Как сообщает федерация бокса России, трибуны начали заполняться с полудня, когда в ринг вышла первая пара женских финалов, а к торжественной церемонии закрытия, краевой спортивный комплекс был забит под завязку.



- Все бои очень интересные. Все ребята, кто у нас на карандаше, проявили себя отлично. Все добавляют от боя к бою, - рассказал главный тренер мужской российской сборной Виктор Фархутдинов.



В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии. В финале победительницами у женщин стали: в весовой категории 57 кг – Людмила Воронцова, выигравшая у представительницы Узбекистана, и в весовой категории 60 кг – Наталия Шадрина, выступавшая за Сербию и победившая в финале россиянку Ирину Автину.



У мужчин «золото» в весовой категории 51 кг завоевал Баир Батлаев, победив боксёра из Туниса. Также первое место в весовой категории 60 кг выиграл Радна Цыбиков, одержав уверенную победу над спортсменом из Монголии. Сандан Санданов и Альберт Гатауллин стали бронзовыми призёрами в своих весовых категориях.



В соревнованиях мужчин победители получили по 80000 рублей. У женщин за первое место была положена выплата 70000 рублей.





