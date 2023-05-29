В Бурятии с июня изменится график доставки пенсий



Жителей республики, получающих деньги таким способом, просят находиться дома в указанное время. У них также появится возможность оплатить коммунальные услуги и внести другие платежи во время визита почтальона.



С мая доставку пенсий наличными



В Госдуме, одобрившей закон, заявили, что подобные компании не всегда хорошо исполняли свои обязательства. Там заверили: теперь никаких задержек не будет – доставка пенсий по всей России станет гарантированной и бесперебойной. Произошло всё автоматически, то есть никакие заявления писать не требовалось.



Жителей республики, получающих деньги таким способом, просят находиться дома в указанное время. У них также появится возможность оплатить коммунальные услуги и внести другие платежи во время визита почтальона.С мая доставку пенсий наличными «монополизировали» . Теперь домой их приносят исключительно работники «Почты России». До недавнего же времени примерно полтора миллионов пенсионеров по всей стране пользовались услугами частных организаций, принадлежащих, как правило, банкам.В Госдуме, одобрившей закон, заявили, что подобные компании не всегда хорошо исполняли свои обязательства. Там заверили: теперь никаких задержек не будет – доставка пенсий по всей России станет гарантированной и бесперебойной. Произошло всё автоматически, то есть никакие заявления писать не требовалось.

С наступлением лета в Бурятии изменится график доставки пенсий и пособий через почту. С 1 июня их будут доставлять с 6-го по 18-ое число с 10:00 до 16:00, сообщает «Бурятия-инфо 24/7».