В Улан-Удэ кошке, спасённой из уличного туалета, нашли дом

Представители улан-удэнского фонда «Собака счастья» поделились в соцсетях радостной новостью. Кошке, которую прошлым летом вытащили из уличного туалета, нашли хозяев.
- Вонька – теперь уже Аника – не только выжила после недели на дне туалета, но и справилась с последствиями этой истории. Ведь патогенная микрофлора, истощение и обезвоживание привели к тому, что она приобрела целый букет заболеваний, – напомнили в организации. – Полгода лечения, восстановление – и вот наконец-то на её улице случился праздник. Она попала в семью «кошатников», которые любят и лелеют Анику, уважают её личное пространство и готовы целовать, любить и нежиться с ней 24/7.
Кошечку забрала к себе наша землячка по имени Оксана. В фонде выразили надежду, что со временем у их уже бывшей подопечной появится подружка.
Эта история произошла ещё в начале июля 2022-го. Анику, которая упала в уличный сортир и просидела там несколько дней, спасла 13-летняя жительница бурятской столицы Кристина. Отверстие в туалете оказалось очень узким, и достать оттуда животное никак не получалось. В ход шли и простыни, и доски. Тогда девочка сама вызвалась спуститься на дно клозета. Снаряжение для этого предоставили профессиональные альпинисты.
Спасательная операция прошла успешно. К тому моменту кошка исхудала настолько, что можно было пересчитать рёбра. Школьница назвала её Вонька. Хвостатую с воспалёнными глазками отмыли и повезли к ветеринару. После ультразвукового исследования выяснилось, что у неё скопилась жидкость в брюшной полости и есть проблемы с сердцем. Сначала специалисты даже заподозрили вирусный перитонит, который, кстати, часто приводит к смерти четвероногих. К счастью, анализ на вирус оказался отрицательным.
И вот девять с лишним месяцев спустя в «Собаке счастья» показали преобразившуюся Воньку и рассказали, как она поживает. Тогда же стало известно, что ей дали новую кличку – Аника.
- Сейчас это гордая мадам, которая вальяжно расхаживает по дому и с укором смотрит, если вдруг вспомнили её старое имя. В глазах так и читается: «Ещё раз услышу его, спать ты эту ночь точно не будешь! Ну или снесу вазу с цветами для порядка!», – поделились ранее волонтёры. – Поэтому теперь она – Аника. О том неловком периоде жизни, который она провела на дне уличного туалета, забыли. Все болячки вылечили, набрали пару килограммов и обросли мягкой и пушистой шерстью.
В конце апреля кошке начали искать дом и любящих заботливых хозяев.
- Аника очень тихая и спокойная, с мудрым взглядом. Играть она особо не любит. Любимое занятие – обходить территорию и важно заглядывать в глаза человеку с намёком, что пока ей всё нравится, но, конечно, надо ещё постараться, – отметили в фонде.
Спасательная операция прошла успешно. К тому моменту кошка исхудала настолько, что можно было пересчитать рёбра. Школьница назвала её Вонька. Хвостатую с воспалёнными глазками отмыли и повезли к ветеринару. После ультразвукового исследования выяснилось, что у неё скопилась жидкость в брюшной полости и есть проблемы с сердцем. Сначала специалисты даже заподозрили вирусный перитонит, который, кстати, часто приводит к смерти четвероногих. К счастью, анализ на вирус оказался отрицательным.
И вот девять с лишним месяцев спустя в «Собаке счастья» показали преобразившуюся Воньку и рассказали, как она поживает. Тогда же стало известно, что ей дали новую кличку – Аника.
- Сейчас это гордая мадам, которая вальяжно расхаживает по дому и с укором смотрит, если вдруг вспомнили её старое имя. В глазах так и читается: «Ещё раз услышу его, спать ты эту ночь точно не будешь! Ну или снесу вазу с цветами для порядка!», – поделились ранее волонтёры. – Поэтому теперь она – Аника. О том неловком периоде жизни, который она провела на дне уличного туалета, забыли. Все болячки вылечили, набрали пару килограммов и обросли мягкой и пушистой шерстью.
В конце апреля кошке начали искать дом и любящих заботливых хозяев.
- Аника очень тихая и спокойная, с мудрым взглядом. Играть она особо не любит. Любимое занятие – обходить территорию и важно заглядывать в глаза человеку с намёком, что пока ей всё нравится, но, конечно, надо ещё постараться, – отметили в фонде.