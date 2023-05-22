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Нейросеть сгенерировала ещё несколько кадров опустевшей Кяхты

Нейросеть сгенерировала ещё несколько кадров опустевшей Кяхты
Общество,  Фото:telegram-канал blog_kyakhta
Искусственный интеллект воссоздал покинутый людьми город

В telegram-канале blog_kyakhta продолжают публиковать фотографии  постапокалиптической Кяхты. Жителям Бурятии решили показать, как будет выглядеть приграничный город, если вдруг оттуда разом уедут все люди.





Сначала автор telegram-канала blog_kyakhta с помощью нейросети изобразили местные Гостиные ряды и здание городской администрации. Позже там опубликовали ещё несколько новых локаций. Среди них – местный торговый центр, универмаг, школа № 2 и фонтан с композицией в виде влюблённой пары.

Фото «опустевшей» Кяхты получаются пугающими и в то же время – завораживающими. Они стремительно собираются лайки в местных пабликах.
соцсети нейросеть фотография Кяхта

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