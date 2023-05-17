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На кинофестивале поговорили о перспективах бурятского кино

На кинофестивале поговорили о перспективах бурятского кино
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
В столице Бурятии состоялся круглый стол по вопросам развития регионального кино

В Улан-Удэ прошёл круглый стол «Новое бурятское кино. Перспективы и возможности». Мероприятие состоялось в рамках международного кинофестиваля детских, юношеских и семейных фильмов «Хрустальный нерпёнок» (6+).

Свои мысли по поводу развития регионального кино, в том числе и в Бурятии, выразили гости: исполнительный директор фонда развития регионального кино Дмитрий Якунин, президент кинофестиваля «Хрустальный нерпёнок», художественный руководитель театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанов, директор ГБУК РТ «Татаркино», член союза кинематографистов РФ Миляуша Айтуганова, региональный представитель союза кинематографистов России в Бурятии, генеральный директор ООО «Байкалкино» Дина Замалиева, продюсер «Гайдай-центра» Юрий Яшников из Иркутска и многие другие участники круглого стола.

- Участники круглого стола пришли к единогласному мнению, что кино в регионах нуждается в дальнейшем развитии, а для этого требуется комплекс мер. К примеру, для самоидентификации национальных республик обязательно рассказывать о национальных героях, об известных людях, через кино рассказывать о традициях, культуре, обычаях. Чтобы киноиндустрия в регионах развивалась, безусловно, нужна необходимая материально-техническая база, готовность муниципальных театров к прокату, поддержка кинокомиссий, сервисных центров, продюсерских центров, осуществляющих услуги по организации съёмок в Республике Бурятия, привлечение инвестиций, разные форматы продвижения, мероприятия, конкурсы и т.д., - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

В завершение мероприятия состоялось подписание соглашения между министерством культуры Бурятии, фондом поддержки регионального кинематографа и союзом кинематографистов России в Бурятии.

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