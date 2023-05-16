В Бурятии не смогли вовремя убрать огромную стихийную свалку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

У местных властей не нашлось на это средств



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой во время выездного приёма обратилась глава сельского поселения «Хоронхойское». Оно находится в Кяхтинском районе. Как выяснилось, ещё год назад – в мае 2022-го – местные власти через суд обязали убрать стихийную свалку площадью в 20 тысяч квадратных метров. На то, чтобы освободить земельный участок от мусора, отвели 12 месяцев.



Однако в казне на это не оказалось средств, и потому уложиться в сроки не удалось. Омбудсмен, в свою очередь, попросила главу Кяхтинского района учесть эти расходы при предоставлении дотаций сельскому поселению за счёт субвенций из республиканского бюджета. При этом Юлия Жамбалова сослалась на положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В нём прописано, что сбор, транспортирование, обработка и утилизация ТКО относится к вопросам местного значения.



В районной администрации нашли компанию, которая оценит объём мусора на несанкционированном полигоне.



Расходы на оплату услуг внесут в повестку ближайшей сессии районного совета депутатов. После составления сметы власти района совместно с правительством Бурятии рассмотрят бюджетную заявку по ликвидации свалки.

