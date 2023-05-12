Студентка из Бурятии стала победителем всероссийских соревнований

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы России

Она выиграла турнир по женской борьбе



В станице Преградная Карачаево-Черкесской Республики на всероссийских соревнованиях среди студентов по спортивной борьбе памяти Героя России, генерал-майора авиации Канамата Хусеевича Боташева завершились соревнованиях по женской борьбе. Турнир проходил с 9 по 10 мая.



Как сообщает федерация спортивной борьбы России, среди победительниц и призёров есть представители Бурятии. Золотую награду в весовой категории до 50 кг завоевала Аяна Ухеева.



Кроме этого, в весовой категории до 62 кг Сарюна Дондокова стала третьей.

