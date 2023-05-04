Предметы советского быта можно увидеть в музее в Новоселенгинске
28 апреля в Селенгинском районе Бурятии начала работу выставка предметов быта советской эпохи «Назад в будущее». Экспозицию можно увидеть в Новоселенгинском музее декабристов.
- Страна Советов уже в прошлом, но большинство жителей были рождены именно в ней. Отношение к СССР может быть разное, для кого-то это могущественная империя, а кто-то с сочувствием вспоминает эти времена. Каждый на выставке найдёт то, что напомнит ему о дефиците, типовой мебели, очередях, беззаботном детстве и юности и многом другом. Здесь найдётся место ностальгии и мягкой иронии над ещё совсем недавней реальностью, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
На выставке представлены предметы быта, посуда, техника, мебель и грампластинки. Всё то, чем пользовались во времена Советского Союза.
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В Бурятии открылась выставка «Назад в будущее»
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