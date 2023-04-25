Снятый в Бурятии фильм про золото Колчака появится на YouTube

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Фильм «Золото империи» (возрастное ограничение – 12+), который снял со своей командой режиссёр из Бурятии Юрий Ботоев, вышел в прокат в сентябре 2021-го. И вот полтора года спустя его решили выложить на популярный видеохостинг YouTube. Лента появится на канале студии «M-55» в ближайший четверг, 27 апреля. Об этом сообщил в соцсетях сам создатель картины.
«Золото империи» – приключенческая и местами – мистическая картина о трёх молодых людях и двух девушках, которые отправляются на поиски легендарного золота Колчака. Обнаружить его ребята надеются с помощью карты, найденной в запасниках читинского музея.
Каждый кладоискатель преследует свои цели. Но в какой-то момент друзья начинают показывать свои не самые лучшие качества, погибают один за другим, а в сюжет врывается столетнее прошлое этих мест – те самые изломы времени, о которых провидчески говорит одна из охотниц за тридцатью золотыми слитками. Свои планы на них есть и у измотанных гражданской войной «красных» и «белых», которые совершенно неожиданно появляются в ленте.
В январе фильм разместили в пяти крупных онлайн-кинотеатрах.
- Мы отдали «Золото империи» продюсерской компании, которая договорилась с пятью стриминговыми платформами. Это круто, потому что не каждый российский или зарубежный фильм попадает на эти площадки, – рассказывал тогда Юрий Ботоев «Байкал-Daily». – Здесь тоже конкуренция.
Картину крутили не только в Бурятии, но и ещё в 17 городах и регионах России, включая Москву и Татарстан.
- Там нас тепло встречали наши земляки. В ноябре 2022-го в рамках помощи семьям мобилизованных фильм вновь вышел в прокат в кинотеатрах республики. Все вырученные средства направили нуждающимся, – поделился режиссёр.
Премьеру в 2021 году приурочили к столетию гибели известного военного и политического деятеля. В 1920 году армию Александра Колчака разбили, её остатки переходили священное озеро по льду, а самого адмирала расстреляли в Иркутске по постановлению Иркутского военно-революционного комитета большевиков – во исполнение прямого приказа Ленина.
Снятый в Бурятии фильм про золото Колчака появится на YouTube
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