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Снятый в Бурятии фильм про золото Колчака появится на YouTube

Снятый в Бурятии фильм про золото Колчака появится на YouTube
Общество, 
Через несколько дней его выложат в открытом доступе

Фильм «Золото империи» (возрастное ограничение – 12+), который снял со своей командой режиссёр из Бурятии Юрий Ботоев, вышел в прокат в сентябре 2021-го. И вот полтора года спустя его решили выложить на популярный видеохостинг YouTube. Лента появится на канале студии «M-55» в ближайший четверг, 27 апреля. Об этом сообщил в соцсетях сам создатель картины.

«Золото империи» –  приключенческая и местами – мистическая картина о трёх молодых людях и двух девушках, которые отправляются на поиски легендарного золота Колчака. Обнаружить его ребята надеются с помощью карты, найденной в запасниках читинского музея.

Каждый кладоискатель преследует свои цели. Но в какой-то момент друзья начинают показывать свои не самые лучшие качества, погибают один за другим, а в сюжет врывается столетнее прошлое этих мест – те самые изломы времени, о которых провидчески говорит одна из охотниц за тридцатью золотыми слитками. Свои планы на них есть и у измотанных гражданской войной «красных» и «белых», которые совершенно неожиданно появляются в ленте.

В январе фильм разместили в пяти крупных онлайн-кинотеатрах.

- Мы отдали «Золото империи» продюсерской компании, которая договорилась с пятью стриминговыми платформами. Это круто, потому что не каждый российский или зарубежный фильм попадает на эти площадки, – рассказывал тогда Юрий Ботоев «Байкал-Daily». – Здесь тоже конкуренция.

Картину крутили не только в Бурятии, но и ещё в 17 городах и регионах России, включая Москву и Татарстан.

- Там нас тепло встречали наши земляки. В ноябре 2022-го в рамках помощи семьям мобилизованных фильм вновь вышел в прокат в кинотеатрах республики. Все вырученные средства направили нуждающимся, – поделился режиссёр.

Премьеру в 2021 году приурочили к столетию гибели известного военного и политического деятеля. В 1920 году армию Александра Колчака разбили, её остатки переходили священное озеро по льду, а самого адмирала расстреляли в Иркутске по постановлению Иркутского военно-революционного комитета большевиков – во исполнение прямого приказа Ленина.
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