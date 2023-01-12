Снятый в Бурятии фильм про золото Колчака появился в пяти онлайн-кинотеатрах

Увидеть его все желающие теперь могут в Интернете







Картину крутили не только в Бурятии, но и ещё в 17 городах и регионах России, включая Москву и Татарстан.



- Там нас тепло встречали наши земляки. В ноябре 2022-го в рамках помощи семьям мобилизованных фильм вновь вышел в прокат в кинотеатрах республики. Все вырученные средства направили нуждающимся, – поделился режиссёр.





Премьеру в 2021 году приурочили к столетию гибели известного военного и политического деятеля. В 1920 году армию Александра Колчака разбили, её остатки переходили священное озеро по льду, а самого адмирала расстреляли в Иркутске по постановлению Иркутского военно-революционного комитета большевиков – во исполнение прямого приказа Ленина.