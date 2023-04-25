В Улан-Удэ до +17 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В отдельных районах республики ветер усилится до 18 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 25 апреля в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на юго-западный 4-9, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +13,+18, местами +3,+8.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +15,+17.

