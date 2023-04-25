В отдельных районах республики ветер усилится до 18 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 апреля в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на юго-западный 4-9, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +13,+18, местами +3,+8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +15,+17.
В Улан-Удэ до +17 градусов
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