25 апреля

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В Улан-Удэ до +17 градусов

В Улан-Удэ до +17 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В отдельных районах республики ветер усилится до 18 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 апреля в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на юго-западный 4-9, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +13,+18, местами +3,+8.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +15,+17.
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