Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух

В республике проведут чемпионат «Страница»



С 1 марта по 20 апреля в школах Бурятии состоялись отборочные туры чемпионата России по чтению вслух среди учащихся средних и средне-специальных учебных заведений «Страница-23». В каждом отборочном туре выявили одного победителя, который отправится на полуфинал регионального этапа в Улан-Удэ.



Финал и полуфиналы состоятся 28 апреля в республиканской детско-юношеской библиотеке в рамках всероссийской акции «Библионочь – 2023», где будет определен чемпион Бурятии.



Чемпион республики станет участником всероссийского полуфинала, где встретится с призёрами других региональных этапов. Победитель всероссийского полуфинала получает возможность участвовать во всероссийском финале, который пройдёт в июле в Москве.



По правилам чемпионата старшеклассники читают случайные отрывки из произведений о Великой Отечественной войне, русской поэзии и художественной литературы (подростковая проза) без предварительной подготовки. На конкурсе оценивается техника чтения и артистизм участников. Возрастной ценз: от 14 до 17 лет включительно, сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.



Возрастное ограничение: 12+.



