24 апреля

23 апреля

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Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух

Старшеклассники Бурятии посоревнуются в чтении вслух
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике проведут чемпионат «Страница»

С 1 марта по 20 апреля в школах Бурятии состоялись отборочные туры чемпионата России по чтению вслух среди учащихся средних и средне-специальных учебных заведений «Страница-23». В каждом отборочном туре выявили одного победителя, который отправится на полуфинал регионального этапа в Улан-Удэ.

Финал и полуфиналы состоятся 28 апреля в республиканской детско-юношеской библиотеке в рамках всероссийской акции «Библионочь – 2023», где будет определен чемпион Бурятии.

Чемпион республики станет участником всероссийского полуфинала, где встретится с призёрами других региональных этапов. Победитель всероссийского полуфинала получает возможность участвовать во всероссийском финале, который пройдёт в июле в Москве.

По правилам чемпионата старшеклассники читают случайные отрывки из произведений о Великой Отечественной войне, русской поэзии и художественной литературы (подростковая проза) без предварительной подготовки. На конкурсе оценивается техника чтения и артистизм участников. Возрастной ценз: от 14 до 17 лет включительно, сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.

Возрастное ограничение: 12+.

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