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Московский шеф-повар «кайфанул» от завтрака в улан-удэнской школе

Московский шеф-повар «кайфанул» от завтрака в улан-удэнской школе
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Известного шеф-повара Григория Мосина накормили в школе №65

Популярный шеф-повар, ведущий многочисленных кулинарных мастер-классов и телешоу (кулинарной рубрики программы «НашПотребНадзор» (16+) на НТВ, кулинарных программ «Завтрак для любимой» (12+), «Мужская кухня» (12+), «Шефы и их тайны» (16+), «Вкус праздника» (12+), «Король гриля» (16+), «Сытная кухня»(12+) на «Кухня ТВ» и др.), Григорий Мосин приехал в Улан-Удэ в рамках всероссийской акции «Здоровое питание в школе и дома». Сегодня он продегустировал завтрак в школе №65.

Шеф-повару дали попробовать ту же еду, что и школьникам - картофельное пюре с куриными котлетами, хлеб и чай с лимоном. В дополнение обязательное лакомство. Сегодня это был банан. «Это стандартный, но сбалансированный школьный завтрак, который готовят для учеников сотрудники Городского комбината школьного питания», - заявили в администрации города.

- Я сегодня кайфанул! Пюрешка классная со сливочным маслом, вкусные куриные котлетки, в которых ничего, кроме курицы, нет, и немного панировки. Мне прямо обидно было смотреть, что дети что-то не доедают, но я понимаю, что они недавно позавтракали дома. Но очень вкусно! И я говорил, что если б в моём детстве, в моей школьной столовой был банан! – поделился своими впечатлениями Григорий Мосин.




В Улан-Удэ Григорий Мосин проведёт мастер-классы «Два блюда от звёздного шефа» для поваров и «Готовим с шефом» для детей по приготовлению школьного завтрака. Также он станет гостем профессионального мастерства «Первоклассный шеф» между школьными поварами и «Кулинарного баттла» между командами школьников, поваров и родителей. Завершится акция проведением круглого стола «Школьное питание: проблемы и точки роста».

Справка:

Григорий Мосин профессиональный шеф-повар, ведущий многочисленных кулинарных мастер-классов и телешоу. Автор кулинарной книги.

В профессию пришел в 2012 году, в возрасте 35 лет. Мастерство постигал в кулинарном техникуме, в кулинарной школе Ask the Chef под руководством звездных шефов Юрия Рожкова и Константина Ивлева. Впоследствии стал преподавателем Ask the Chef. Член федерации профессиональных поваров и кондитеров России.




повар школьное питание

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