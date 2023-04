Московский шеф-повар «кайфанул» от завтрака в улан-удэнской школе

В Улан-Удэ Григорий Мосин проведёт мастер-классы «Два блюда от звёздного шефа» для поваров и «Готовим с шефом» для детей по приготовлению школьного завтрака. Также он станет гостем профессионального мастерства «Первоклассный шеф» между школьными поварами и «Кулинарного баттла» между командами школьников, поваров и родителей. Завершится акция проведением круглого стола «Школьное питание: проблемы и точки роста».Григорий Мосин профессиональный шеф-повар, ведущий многочисленных кулинарных мастер-классов и телешоу. Автор кулинарной книги.В профессию пришел в 2012 году, в возрасте 35 лет. Мастерство постигал в кулинарном техникуме, в кулинарной школе Ask the Chef под руководством звездных шефов Юрия Рожкова и Константина Ивлева. Впоследствии стал преподавателем Ask the Chef. Член федерации профессиональных поваров и кондитеров России.