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В Чите рассказали о праздновании Дня Победы

В Чите рассказали о праздновании Дня Победы
Общество,  Фото:pixabay.com
Праздничные мероприятия стартуют в городе 7 мая

Генеральная репетиция парада Победы пройдёт в Чите вечером 7 мая на площади Ленина. На остальных площадях центра города в этот день развернутся праздничные народные гуляния, рассказала 11 апреля на заседании оргкомитета «Победа» министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

Следующий день, 8 мая, станет днём добровольческих акций, среди которых – акция «Народная память», когда волонтёры будут поздравлять ветеранов и детей войны на дому, и акция «Торт Победы». Вечером 8 мая на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев пройдёт акция «Звезда героя», участники которой из светящихся в темноте сотовых телефонов построят огромную звезду (возрастное ограничение: 0+).

Сам День Победы начнётся в 10:00 с парада на площади Ленина (возрастное ограничение: 0+). По предварительно согласованному плану, «Бессмертный полк» построится на улице Выставочной и двинется к площади Ленина в 13:00.

В 18:30 на площади Ленина начнётся театрализованное представление «Вставай, страна» (возрастное ограничение: 6+). В общей сложности в Чите будут работать 12 тематических площадок, на которых будут заняты около 3 тысяч артистов и сотрудников культуры. Предполагается, их аудитория превысит 1,5 миллиона человек.

- Завершится праздник салютом и фейерверком, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Чита Забайкальский край День Победы

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