Музей Улан-Удэ станет площадкой этнофестиваля

На ней соберутся народные мастера и представители этнических культур республики



15 апреля в столице Бурятии пройдёт этнофестиваль «Народные мастера Республики Бурятия». Местом проведения мероприятия станет музей истории города Улан-Удэ.



Фестиваль будет площадкой, на которой соберутся юные и талантливые представители этнических культур, а также мастера народной художественной культуры, проживающие в регионе. Мероприятие приурочено к столетнему юбилею республики.



- Вас ждёт море впечатлений и полное погружение в единство этносов во всех его проявлениях. На открытой площадке представят свои изделия народные мастера, а участники концертной программы фестиваля исполнят незабываемые этнические мелодии, - сообщает пресс-служба музея.



В программу этнофестиваля также включено оглашение результатов конкурса «Мода и время». Участники конкурса продемонстрируют свои наряды в дефиле.



Вход на мероприятие свободный.



Возрастное ограничение: 6+.

