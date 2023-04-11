На ней соберутся народные мастера и представители этнических культур республики
15 апреля в столице Бурятии пройдёт этнофестиваль «Народные мастера Республики Бурятия». Местом проведения мероприятия станет музей истории города Улан-Удэ.
Фестиваль будет площадкой, на которой соберутся юные и талантливые представители этнических культур, а также мастера народной художественной культуры, проживающие в регионе. Мероприятие приурочено к столетнему юбилею республики.
- Вас ждёт море впечатлений и полное погружение в единство этносов во всех его проявлениях. На открытой площадке представят свои изделия народные мастера, а участники концертной программы фестиваля исполнят незабываемые этнические мелодии, - сообщает пресс-служба музея.
В программу этнофестиваля также включено оглашение результатов конкурса «Мода и время». Участники конкурса продемонстрируют свои наряды в дефиле.
Вход на мероприятие свободный.
Возрастное ограничение: 6+.
Музей Улан-Удэ станет площадкой этнофестиваля
Общество, Фото:
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