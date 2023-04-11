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Музей Улан-Удэ станет площадкой этнофестиваля

Музей Улан-Удэ станет площадкой этнофестиваля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На ней соберутся народные мастера и представители этнических культур республики

15 апреля в столице Бурятии пройдёт этнофестиваль «Народные мастера Республики Бурятия». Местом проведения мероприятия станет музей истории города Улан-Удэ.

Фестиваль будет площадкой, на которой соберутся юные и талантливые представители этнических культур, а также мастера народной художественной культуры, проживающие в регионе. Мероприятие приурочено к столетнему юбилею республики.

- Вас ждёт море впечатлений и полное погружение в единство этносов во всех его проявлениях. На открытой площадке представят свои изделия народные мастера, а участники концертной программы фестиваля исполнят незабываемые этнические мелодии, - сообщает пресс-служба музея.

В программу этнофестиваля также включено оглашение результатов конкурса «Мода и время». Участники конкурса продемонстрируют свои наряды в дефиле.

Вход на мероприятие свободный.

Возрастное ограничение: 6+.
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