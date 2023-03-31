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В сёлах Бурятии повысят финансовую доступность

В сёлах Бурятии повысят финансовую доступность
Общество,  Фото:pixabay.com
В пилотном проекте примут участие 5 населённых пунктов

В Бурятии накануне состоялось заседание рабочей группы, участники которого рассмотрели план мероприятий по повышению финансовой доступности в сельской местности и на отдалённых, малонаселённых и труднодоступных территориях республики.

В 2023 году планируется:
- подключить магазины и АЗС к сервису «наличные на кассе»;
- организовать регулярные выезды кредитных организаций в отдалённые населённые пункты для оказания банковских услуг;
- проработать варианты проведения интернета в отдалённые населённые пункты.

- Очень удобен для сельчан сервис «наличные на кассе». Он позволяет владельцам карт снимать наличные в магазине. Например, человек покупает хлеб и просит снять дополнительно 500 рублей. В сутки можно снять максимум 5 тысяч рублей, а в месяц – 30 тысяч рублей, - рассказал заместитель министра экономики Бурятии Арсалан Ниндаков.

Как сообщает пресс-служба министерства экономики РБ, пока в программу вошли 5 пилотных сёл: Могойто Курумканского района, Старая Брянь и Нарын-Ацагат Заиграевского района, Новоселенгинск и Гусиное Озеро Селенгинского района. Если опыт окажется успешным, его тиражируют на всю республику.

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