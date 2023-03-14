В Иркутске восстановят православные монастыри

В области начали готовиться к 300-летию Иркутской епархии
В Иркутской области обсудили вопросы подготовки к 300-летию Иркутской епархии. Встречу провели губернатор региона Игорь Кобзев и митрополит Максимилиан (Клюев).
Юбилей со дня своего образования Иркутская епархия Русской православной церкви будет отмечать в 2027 году. В рамках подготовки к торжествам планируется провести работы по благоустройству и восстановлению значимых объектов духовности Иркутска: Знаменского и Князе-Владимирского монастырей. Также создаётся энциклопедия Иркутской епархии, планируется ряд мероприятий культурной и духовной направленности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Митрополит Максимилиан напомнил, что Иркутская епархия в ХVIII – первой половине XIX века охватывала огромную территорию от Томской губернии до Тихого океана, Алеутских островов и Северной Америки.
- Ключевую роль епархии в освоении и развитии Сибири трудно переоценить. Сегодня мы прилагаем немало усилий для того, чтобы достойно встретить юбилейную дату, - сказал митрополит Иркутский и Ангарский.
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