В Бурятии первым ребёнком 2023 года стала девочка

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 1 января, посетил республиканский перинатальный центр и поздравил маму, родившую в новогоднюю ночь. Всего в Бурятии родилось в новогоднюю ночь (до 8 утра) 1 января трое детей.
Первой в 2023 году появилась на свет девочка весом 3,4 кг, 52 см в Улан-Удэ, когда на часах было час ночи. Мама девочки Наталья при встрече с главой рассказала, что имя дочери ещё не выбрали, это второй ребёнок в семье, разница между детьми – 20 лет.
Как отметили медики перинатального центра, больше всего рожениц оказалось в канун нового года – 31 декабря до 12 часов ночи в республике родилось 18 детей.
- Поздравляю маму и малышку, первый житель нашей республики в новом году, причём совсем первым, если брать статистику по всем районам, по Улан-Удэ. Если говорить, о статистике, то мы лидеры в ДФО и в России в целом по рождаемости, всего в 2022 году у нас в республике родилось 10,8 тыс. детей, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как рассказала зампред правительства – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова, все дети родились в нормальные сроки, доношенными, здоровье мам и младенцев опасений не вызывает. В республиканском перинатальном центре ежегодно появляется на свет более 5 тысяч детей. Преимущественно рожают женщины из районов республики, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В прошлом году первым ребёнком также была девочка. Малышку назвали Марьяной.