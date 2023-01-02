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В Бурятии первым ребёнком 2023 года стала девочка

В Бурятии первым ребёнком 2023 года стала девочка
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Маму новорождённой поздравил Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 1 января, посетил республиканский перинатальный центр и поздравил маму, родившую в новогоднюю ночь. Всего в Бурятии родилось в новогоднюю ночь (до 8 утра) 1 января трое детей.

Первой в 2023 году появилась на свет девочка весом 3,4 кг, 52 см в Улан-Удэ, когда на часах было час ночи. Мама девочки Наталья при встрече с главой рассказала, что имя дочери ещё не выбрали, это второй ребёнок в семье, разница между детьми – 20 лет.

Как отметили медики перинатального центра, больше всего рожениц оказалось в канун нового года – 31 декабря до 12 часов ночи в республике родилось 18 детей.

- Поздравляю маму и малышку, первый житель нашей республики в новом году, причём совсем первым, если брать статистику по всем районам, по Улан-Удэ. Если говорить, о статистике, то мы лидеры в ДФО и в России в целом по рождаемости, всего в 2022 году у нас в республике родилось 10,8 тыс. детей, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.


Как рассказала зампред правительства – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова, все дети родились в нормальные сроки, доношенными, здоровье мам и младенцев опасений не вызывает. В республиканском перинатальном центре ежегодно появляется на свет более 5 тысяч детей. Преимущественно рожают женщины из районов республики, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В прошлом году первым ребёнком также была девочка. Малышку назвали Марьяной.

глава Бурятии рождаемость Новый год

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