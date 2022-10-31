Студенты университета Бурятии оказали поддержку семьям мобилизованных

Волонтёры помогали им работой по хозяйству



На выручку матери одного из мобилизованных отозвались несколько студентов Технологического колледжа ВСГУТУ. За пять с половиной часов они раскололи и сложили машину дров. Несмотря на усталость и позднее время, никто не дал слабины, не ушёл. Они наотрез отказались завершить всё на следующий день и закончили работы в тот же день.

Ещё одной семье также потребовалась помощь по хозяйству. Отозвались будущие спасатели, обучающиеся при кафедре «Промышленная экология и защита в чрезвычайных ситуациях». Ребята из спасательного отряда «Атлант» помогли семье мобилизованного жителя Улан-Удэ расколоть дрова и сложить их, убраться во дворе. Управились за четыре часа, сообщили в штабе ВСГУТУ #МЫВМЕСТЕ.

Корпус доброй воли ВСГУТУ в рамках работы продолжает сбор гуманитарной помощи для участников СВО в 10 корпусе университета в аудитории №120 с 12:20 до 13:00.

Телефон штаба #МЫВМЕСТЕ ВСГУТУ - 8 (3012) 41-01-95.