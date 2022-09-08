Заболеваемость коронавирусом в Бурятии вновь резко выросла

За сутки выявили более 400 больных



За сутки в Бурятии зарегистрировано 425 новых больных COVID-19. В последние несколько дней заболеваемость несколько спала (до этого было 287, 219, 192) однако сейчас вновь резко выросла.



С начала пандемии в Бурятии зафиксировано 146 635 случаев заражений. Из них 46% (66 823) приходится на жителей Улан-Удэ.



Выздоровели 140 662 человек, скончались – 3059.



Накануне умер один пожилой больной.



Сегодня в больницах лечатся 317 пациентов. За предыдущие сутки госпитализирован 51 человек.



На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 2 597 человек.



В целом по стране шестая волна коронавируса поднимается. По оценкам отдельных экспертов, рост заболеваемости может продлиться до октября. Вместе с тем статистика показывает: течение болезни всё ещё относительно лёгкое.

