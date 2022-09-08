За сутки выявили более 400 больных
За сутки в Бурятии зарегистрировано 425 новых больных COVID-19. В последние несколько дней заболеваемость несколько спала (до этого было 287, 219, 192) однако сейчас вновь резко выросла.
С начала пандемии в Бурятии зафиксировано 146 635 случаев заражений. Из них 46% (66 823) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели 140 662 человек, скончались – 3059.
Накануне умер один пожилой больной.
Сегодня в больницах лечатся 317 пациентов. За предыдущие сутки госпитализирован 51 человек.
На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 2 597 человек.
В целом по стране шестая волна коронавируса поднимается. По оценкам отдельных экспертов, рост заболеваемости может продлиться до октября. Вместе с тем статистика показывает: течение болезни всё ещё относительно лёгкое.
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии вновь резко выросла
Общество, Фото:
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