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Заболеваемость коронавирусом в Бурятии вновь резко выросла

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии вновь резко выросла
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки выявили более 400 больных

За сутки в Бурятии зарегистрировано 425 новых больных COVID-19. В последние несколько дней заболеваемость несколько спала (до этого было 287, 219, 192) однако сейчас вновь резко выросла.

С начала пандемии в Бурятии зафиксировано 146 635 случаев заражений. Из них 46% (66 823) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели 140 662 человек, скончались – 3059.

Накануне умер один пожилой больной.

Сегодня в больницах лечатся 317 пациентов. За предыдущие сутки госпитализирован 51 человек.

На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 2 597 человек.

В целом по стране шестая волна коронавируса поднимается. По оценкам отдельных экспертов, рост заболеваемости может продлиться до октября. Вместе с тем статистика показывает: течение болезни всё ещё относительно лёгкое. 
коронавирус профилактика

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