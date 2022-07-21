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Артисты цирка Бурятии снялись в российском фильме «Сердце Пармы»

Артисты цирка Бурятии снялись в российском фильме «Сердце Пармы»
Общество,  Фото:пресс-служба цирка Бурятии
Зрители увидят кино в октябре

Артисты государственного цирка Бурятии Буянто Цыренов, Баир Гуржапов, Николай Гармаев, Артём Бадмаев, Евгений Павлов и Алексей Жигжитов приняли участие в съёмках российской кинокартины «Сердце Пармы» (16+).

- Это было ещё до пандемии. Наш земляк Александр Балсанов, актёр театра и кино, театральный педагог и музыкант входил в режиссёрскую группу фильма «Сердце Пармы». Им нужны были мужчины азиатской внешности в хорошей физической форме и владеющие навыками джигитовки и езды на лошадях. На этапе отбора актёров он пришёл к нам и посмотрел на наших ребят и выбрал шестерых, - рассказывает художественный руководитель цирка Бурятии Туяна Догданова.

Почти все артисты цирка снялись в эпизодических ролях, в так называемой массовке. А народному артисту РБ Буянто Цыренову досталась особая роль. По сценарию, он был верным воином главного героя картины.

- Мы снимались в пригороде г. Губаха Пермского края. Я три раза ездил на съёмки, играл роль воина главного героя Асыки, был его телохранителем. Съёмочный день начинался со сложного грима, мне накладывали бороду, надевали сценический костюм, он был тяжёлым: из кожи, меха и других деталей. Много съёмок было на лошадях, снимали сцены сражений. Было непросто, конечно. Лошади были цирковые, долго привыкали друг к другу. В один съёмочный день мы сидели на лошадях четыре часа, не вставая. Было много дублей, - рассказывает Буянто Цыренов.



С особым трепетом и восхищением вспоминают съёмочные дни и другие артисты Цирка Бурятии.

- Я стрелял из лука, лазил по горам. Мне очень понравилось! Я увидел изнутри, как снимается настоящее кино! Там один дубль могли весь день снимать. Там столько камер, техники, столько людей за кадром и в кадре. У каждого человека есть своя определённая задача. Запомнился специальный человек, помощник режиссёра, который носил за режиссёром его стул, воду, страховку, чтобы тот не сорвался со скалы. Там вообще много нюансов было. Например, горел обычный костёр. А когда он затухал, то по специальной трубе, которая была проведена под землёй, пиротехник увеличивал газ. Команду он получал по рации. Если у кого-то хоть немного порвался костюм, то тут же подбегали костюмеры и штопали все на ходу. Масштаб работы на съёмках, конечно, впечатлил. Работали все до единого! Видел трейлер. Теперь с нетерпением жду премьеру фильма. Если ещё позовут сниматься в кино – обязательно пойду! – говорит Артём Бадмаев.



Напомним, что главную же роль в кинокартине исполнила уроженка Бурятии, в прошлом актриса Русского драматического театр имени Бестужева Елена Ербакова. Кроме того, в съёмках также приняли участие артисты театров Бурдрамы, «Байкала» и «Ульгэра».

Зрители увидят историческую драму с 6 октября. В интернете уже появился трейлер фильма, сообщает пресс-служба цирка Бурятии.

Возрастное ограничение 16+
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