В Бурятии разыграли кубок республики по мини-футболу

Общество, Фото: пресс-служба ЛФЛ РБ

Чемпионом стала команда «БайкалАвтоТрак»



В Бурятии завершился кубок республики по мини-футболу. В финале кубка встретились команды «БайкалАвтоТрак» и «36-й Армии».



- Финал по накалу оправдал ожидания, после первого тайма на табло был счёт – 2:2. Такая же плотная борьба продолжалась и до середины второго тайма. Но ближе к концовке более опытные и искушённые в таких сражениях футболисты «БАТа» переломили ход встречи и, забив 2 мяча, одержали победу – 4:2, - сообщает любительская футбольная лига РБ.



«БайкалАвтоТрак» в сезоне 2021/2022 стал обладателем «золотого дубля», выиграв чемпионат и кубок.



