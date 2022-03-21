В Бурятии долгожительница отметила сотый день рождения

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбилей отпраздновала жительница Заиграевского района



В Заиграевском районе Бурятии столетний юбилей 18 марта отметила Васса Михайловна Булукова.



Васса Михайловна является участником трудового фронта, ветераном труда, инвалидом, вдовой участника ВОВ, почётным народным заседателем Заиграевского районного суда. Она отмечена многими юбилейными наградами, но главными наградами считает медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За безупречную службу».



- Родилась я в далёком 1922 году в селе Михайловка Закаменского хошуна Селенгинского аймака в крестьянской семье. С детства мечтала стать учителем, поэтому окончив школу, поступила в Кяхтинское педагогическое училище. Так случилось, что начала я свою трудовую деятельность в первый год войны 1 сентября 1941 года учителем начальных классов в Михайловской средней школе Закаменского района. Днём – в школе, вечером – на копке картошки или сборе колосков в поле с детьми, а ночью – с молодёжью на зернотоке – молотить хлеб на ручных молотилках. Выполняла и общественную нагрузку - была пионервожатой. Несмотря на отсутствие удобств, письменных принадлежностей, плохое питание в военные годы дети тянулись к знаниям, - рассказывает, вспоминая годы молодости, труженица тыла.



По окончанию войны познакомилась с будущим мужем – сержантом Василием Ивановичем Булуковым. Он воевал в зенитном артиллерийском полку зам командира орудия. Закончил войну в Берлине. Вышла замуж. Родились дети: двое сыновей и дочь. Переехали в Алтайский край и прожили там 12 лет, потом вернулись в Бурятию.



В 1970-е годы работала председателем райсовета всесоюзного добровольного пожарного общества. После работала секретарём судебного заседания судей Заиграевского районного суда. После выхода на пенсию продолжала трудиться в районном суде народным заседателем.



Старший сын живёт в Улан-Удэ, дочь – в Алтайском крае, а младший сын проживает с Вассой Михайловной, опекает её.



Вассу Михайловну с юбилеем поздравили председатель совета ветеранов района, председатель совета ветеранов посёлка Заиграево, начальник отдела социальной защиты населения. Ей были вручены поздравительные письма от президента РФ и главы РБ, сертификат на единовременную денежную выплату, благодарственное письмо от района, подарки и цветы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

