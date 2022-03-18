Ханда Занаевна Жалсанова всю жизнь проработала медсестрой
Жительницу Закаменского района Бурятии Ханду Занаевну Жалсанову поздравили с 90-летием, сообщили в группе «Закамна-инфо. 24/7».
Долгожительнице вручили благодарственные письма от президента России, главы Бурятии, главы администрации района, совета депутатов района, районного совета ветеранов, социальной защиты населения района.
Ханда Занаевна родилась 17 марта 1932 года в улусе Шара-Азарга. Училась в Хужирской восьмилетней школе, затем продолжила учёбу в Кяхтинской медицинской школе, получила специальность медсестры.
Трудовую деятельность начала в 1955 году в Санагинской участковой больнице, где проработала медсестрой до выхода на пенсию.
За многолетний, добросовестный труд неоднократно поощрялась со стороны руководства района, республики.
С 1985 года находится на заслуженном отдыхе. Воспитала пятерых детей.
Ветеран труда, участник трудового фронта.
Ханда Занаевна живёт и здравствует в окружении внуков и правнуков.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 90-летие отметил житель села Могсохон Кижингинского района, участник трудового фронта Будаханда Бабуевич Бабуев.
Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество, Фото:
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