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Жительница Бурятии отметила 90-летие

Жительница Бурятии отметила 90-летие
Общество,  Фото:"Закамна-инфо"
Ханда Занаевна Жалсанова всю жизнь проработала медсестрой

Жительницу Закаменского района Бурятии Ханду Занаевну Жалсанову поздравили с 90-летием, сообщили в группе «Закамна-инфо. 24/7».

Долгожительнице вручили благодарственные письма от президента России, главы Бурятии, главы администрации района, совета депутатов района, районного совета ветеранов, социальной защиты населения района.

Ханда Занаевна родилась 17 марта 1932 года в улусе Шара-Азарга. Училась в Хужирской восьмилетней школе, затем продолжила учёбу в Кяхтинской медицинской школе, получила специальность медсестры.

Трудовую деятельность начала в 1955 году в Санагинской участковой больнице, где проработала медсестрой до выхода на пенсию.

За многолетний, добросовестный труд неоднократно поощрялась со стороны руководства района, республики.

С 1985 года находится на заслуженном отдыхе. Воспитала пятерых детей.

Ветеран труда, участник трудового фронта.

Ханда Занаевна живёт и здравствует в окружении внуков и правнуков.

Как сообщал «Байкал-Daily», также 90-летие отметил житель села Могсохон Кижингинского района, участник трудового фронта Будаханда Бабуевич Бабуев.


юбилей долгожитель

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