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В Бурятии нашли один из самых проблемных домов

В Бурятии нашли один из самых проблемных домов
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
В квартирах зимой температура опускается ниже -13

Жители многоквартирного дома на улице Октябрьская в селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии уже несколько лет страдают из-за сильного холода в квартирах и проблем с водоснабжением и канализацией. Об этом проблемном доме рассказали в ОНФ в Бурятии.

Должный контроль над многоквартирным домом отсутствует, так как он находится без управления долгое время. Потому в доме периодически происходят коммунальные аварии из-за обветшавших коммунальных сетей.

В январе в доме перемёрзли трубы канализации, из-за чего водоотведение канализационных стоков не производилось.

Кроме того, более двух лет зимой температура в квартирах опускается ниже 13 градусов.


Народный фронт направил обращение по этому дому в Госстройжилнадзор и в прокуратуру Прибайкальского района с просьбой проверить работу органов местного самоуправления и принять соответствующие меры.

Госстройжилнадзор сообщил, что была проведена проверка, и ресурсоснабжающей организации выдали предписание об устранении нарушений и перерасчёте платы за предоставление коммунальной услуги. Также в адрес администраций Ильинского поселения и Прибайкальского района Госстройжилнадзор неоднократно направлял письма о проведении конкурсов по отбору управляющей организации и ремонта системы теплоснабжения.

Однако до сих пор, как поясняют жители дома, ситуация не изменилась.

- Мы обратились в администрацию Прибайкальского района, с настоятельной просьбой устранить проблему в системе теплоснабжения и водоснабжения дома либо своими силами, либо путем проведения полного комплексного обследования дома и подачи заявки в минстрой о переносе на более ранний срок капитального ремонта системы теплоснабжения и водоснабжения. Проведение данной работы на наш взгляд крайне необходимо, учитывая, что по данным минстроя Бурятии, дом стоит в программе капитального ремонта со сроками проведения работ по электроснабжению на 2023-2025 годы, по крыше на 2038-2040 годы, по замене системы отопления – на 2035-2037 годы, а по замене системы водоотведения на 2035-2037 годы. Жители же нам сообщили, что в данный момент в подвале их дома снова возникла аварийная ситуация – протекает канализационная труба, которая зимой промерзала. Принять меры по данному дому необходимо в ближайшее время и со стороны органов местного самоуправления возможно ходатайство о переносе сроков капремонта по наиболее важным видам работ, - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Александр Гусев.



ОНФ теплоснабжение

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