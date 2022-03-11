В Селенгинском районе Бурятии ветерана поздравили с 90-летием

Общество, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

Нина Жигжитова – участница трудового фронта



В улусе Тохой Селенгинского района Бурятии с 90-летием поздравили Нину Чимитовну Жигжитову, участника трудового фронта, ветерана труда. Со знаменательной датой её пришли поздравить представители администрации района, сельского поселения, отдела по социальной защиты.



Нина Чимитовна родилась в селе Арбузово Селенгинского района в семье колхозника. В возрасте 12 лет начала работать на полевых работах, помогала на сенокосе. Закончила семь классов в Загустайской средней школе. После школы начала работать контролёром в Энергосбыте: собирала данные счётчиков по посёлку Тухум, селу Ягодное, селу Тохой. Затем работала на нефтебазе в Тохое кассиром. На заслуженный отдых ушла с СПТУ №26 – там работала вахтёром. Её общий трудовой стаж составляет 45 лет.



В 1954 году вышла замуж за Бадмацырена Дашиевича Цыденова. Родила 5 детей: трёх девочек и двух сыновей. В настоящее время проживает в селе Тохой в семье младшего сына Доржи. Старший сын Цыден со своей супругой Натальей также живёт в родном селе. Нина Чимитовна имеет 10 внуков и 18 правнуков, сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

