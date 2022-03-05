В Бурятии ожидаются тёплые праздничные выходные





По данным Бурятского гидрометцентра, ближайшие дни в регионе будут тёплыми, но ветреными. Синоптики опубликовали подробный прогноз погоды до 9 марта.



В воскресенье, 6 марта, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северной половине до умеренного. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -11,-16, местами -21,-26, днём 0,+5, по северной половине местами -5,-10.



В понедельник, 7 марта, переменная облачность, по крайнему северу местами небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -5,-10, по северу до -17,-22, днём +3,+8, по северной половине местами -2,-7.



В Международный женский день, 8 марта, также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -16,-21, днём 0,+5, местами до +10, по северной половине -1,-6.



В среду, 9 марта, по-прежнему облачно, на большей части территории снег, по северу снегопады. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах до 17-22 м/с, позёмка, метели, заносы. Температура ночью -2,-8, местами -13,-18, днём +2,-3, местами -3,-8.



