Мероприятие проведут на территории школы №9
12 марта в Улан-Удэ состоятся межшкольный турнир по спидкубингу. Соревнования пройдут на территории школы №9. Как отмечают организаторы, заявки поступают не только из городских школ, но и из Усть-Баргузинской СОШ и Иволгинской СОШ.
- Соревнования по сборке кубика Рубика на скорость впервые прошли с 2019 года, с тех пор проводим ежегодно. За это время в городе определились лидеры. В 2019 году ученик 19-й школы собрал кубик за 10 секунд. И это рекорд. Мы выезжали на международные соревнования в Санкт-Петербург, Томск, Иркутск. В связи с ковидными ограничениями мероприятия проводим реже, - рассказал организатор соревнований Баир Павлов.
В школе №9 28 февраля состоялись соревнования по спидкубингу среди учащихся. Самым быстрым оказался ученик 8 класса, его результат 36 секунд. Самый младший ученик 2 класса собрал кубик Рубика со средним результатом три с половиной минуты.
- Каждый ребёнок может стать участником турнира по спидкубингу, главное, усердие, каждодневные тренировки и знание скоростных формул. Заявки для участия могут подать учащиеся школ по номеру: 8-908-598-82-22, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ состоятся межшкольные соревнования по спидкубингу
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