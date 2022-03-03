В Улан-Удэ состоятся межшкольные соревнования по спидкубингу

Мероприятие проведут на территории школы №9



12 марта в Улан-Удэ состоятся межшкольный турнир по спидкубингу. Соревнования пройдут на территории школы №9. Как отмечают организаторы, заявки поступают не только из городских школ, но и из Усть-Баргузинской СОШ и Иволгинской СОШ.



- Соревнования по сборке кубика Рубика на скорость впервые прошли с 2019 года, с тех пор проводим ежегодно. За это время в городе определились лидеры. В 2019 году ученик 19-й школы собрал кубик за 10 секунд. И это рекорд. Мы выезжали на международные соревнования в Санкт-Петербург, Томск, Иркутск. В связи с ковидными ограничениями мероприятия проводим реже, - рассказал организатор соревнований Баир Павлов.



В школе №9 28 февраля состоялись соревнования по спидкубингу среди учащихся. Самым быстрым оказался ученик 8 класса, его результат 36 секунд. Самый младший ученик 2 класса собрал кубик Рубика со средним результатом три с половиной минуты.



- Каждый ребёнок может стать участником турнира по спидкубингу, главное, усердие, каждодневные тренировки и знание скоростных формул. Заявки для участия могут подать учащиеся школ по номеру: 8-908-598-82-22, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

