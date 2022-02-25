229 работ детей и преподавателей школы были отобраны на онлайн-выставку
Цифровой коллаж «Тунка» молодого преподавателя детской художественной школы имени Мэрдыгеева Раджаны Доржиевой был отмечен на всероссийском конкурсе молодых художников «Art round - 2021» в номинации «Графика». Именно с этой работой Раджана Анатольевна стала дипломантом II степени этого конкурса.
В номинации «Живопись» ученица 5 класса детской художественной школы Адиса отмечена специальным дипломом «Лучший графический натюрморт».
- По итогам первого отборочного тура работы обучающихся и преподавателей школы были отобраны на онлайн-выставку, где было представлено только в номинации «Живопись» - 144 произведения и в номинации «Графика» - 85 работ, - отмечает мэрия Улан-Удэ.
Во всероссийском конкурсе приняли участие 1200 молодых художников из 50 регионов России и стран ближнего зарубежья. Возраст участников был от 14 до 35 лет, конкурс проводился по четырём номинациям: живопись, графика, ДПИ и скульптура.
Преподаватель художественной школы из Улан-Удэ стала призёром всероссийского конкурса
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