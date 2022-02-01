Цыпилма Жигжитовна Жигжитова переболела COVID-19 в прошлом году
Старейшая жительница Хоринского района Бурятии Цыпилма Жигжитовна Жигжитова отметила 102-летие. Сейчас долгожительница живёт в Улан-Удэ. С праздником её поздравил совет хоринского землячества «Хори».
- Желаем бодрости духа и крепкого здоровья на долгие годы! Пусть родные и близкие балуют вниманием и заботой! Пусть стены родного дома окружают уютом и теплом! – сообщает администрация Хоринского района на своей странице в Instagram.
Знакомые Цыпилмы Жигжитовны тепло отзываются о ней. Одна из женщин написала тёплые слова о своей соседке в комментариях на странице с поздравлением.
- Человек с сильнейшей волей, внутренней силой духа. Я её знаю со школьных лет. С первого класса приходила играть на Кижингинскую улицу к своим одноклассникам, которые были соседями с семьёй Жигжитовых. К детским уличным играм присоединялись все в том числе дети Жигжитовых: Бэлигма, Бэлигто, Жаргала. Цыпылма Жигмитовна всегда доброжелательная, гостеприимная, весёлая с чувством юмора. Знала нас – ребятишек - и всегда узнавала нас уже во взрослой жизни... Разделяю радость наших земляков в связи с днём рождения уважаемой Цыпылмы Жигжитовны. Желаем здоровья, полноценной жизни на радость близким, - написала уроженка Хоринского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Цыпилма Жигжитовна победила коронавирус. Родные и близкие пенсионерки поблагодарили медиков за лечение.
Победившая коронавирус жительница Бурятии отпраздновала 102-летие
Общество, Фото:
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